Інноваційна трифазна система Power Ocean від EcoFlow

11 июля 2023, 13:15

Система PowerOcean має розширювану ємність від 5 до 45 кВт⋅год та потужність 10 кВт.

Завдяки LFP-акумуляторам від CATL з 15-річною гарантією, забезпечує надзвичайну продуктивність батареї та її підвищену безпеку.

Максимальне використання сонячної енергії – потужність на вхід від сонячних панелей до 14 кВт.

Rеруйте системою за допомогою додатку EcoFlow на вашому смартфоні та слідкуйте за показниками генерації та споживання: вхідна сонячна енергія, потужність зарядки та розрядки акумулятора, споживання енергії у будинку тощо.