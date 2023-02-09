Новатек КРМ-136 - прилад для вимірювання параметрів трифазної мережі

Основне призначення КРМ-136 — вимірювання параметрів трифазної мережі та управління конденсаторною установкою компенсації реактивної потужності.
Основні можливості пристрою:
- підтримання заданого коефіцієнта потужності;
- вимір і індикація напруги, струмів, потужностей, коефіцієнтів гармонік, температури;
- облік до 19-ї гармоніки частоти мережі при вимірах;
- автоматичне відключення ступенів при виході контрольованих параметрів за задані
межі;
- журнал аварійних подій з фіксацією дати і часу;
- можливість підключення додаткової сигналізації про аварії;
- контроль температури виносним датчиком з можливістю включення вентиляції або опалення;
- відсутність жорсткого співвідношення між ступенями регулювання;
- підрахунок числа включень кожного ступеня для визначення ступеня зносу елементів ступені;
- рівномірний розподіл кількості комутацій ступенів з однаковою потужністю;
- облік часу роботи приладу;
- наявність годинника / календаря з живленням від вбудованої літієвої батареї;
- зручна система меню, російська та англійська мови;
- можливість дистанційного контролю і програмування;
- робота по інтерфейсах RS-232 і RS-485 по протоколу MODBUS RTU та ASCII.