Новатек КРМ-136 - прилад для вимірювання параметрів трифазної мережі

9 февраля 2023, 12:15

Основне призначення КРМ-136 — вимірювання параметрів трифазної мережі та управління конденсаторною установкою компенсації реактивної потужності.

Основні можливості пристрою:- підтримання заданого коефіцієнта потужності;- вимір і індикація напруги, струмів, потужностей, коефіцієнтів гармонік, температури;- облік до 19-ї гармоніки частоти мережі при вимірах;- автоматичне відключення ступенів при виході контрольованих параметрів за заданімежі;- журнал аварійних подій з фіксацією дати і часу;- можливість підключення додаткової сигналізації про аварії;- контроль температури виносним датчиком з можливістю включення вентиляції або опалення;- відсутність жорсткого співвідношення між ступенями регулювання;- підрахунок числа включень кожного ступеня для визначення ступеня зносу елементів ступені;- рівномірний розподіл кількості комутацій ступенів з однаковою потужністю;- облік часу роботи приладу;- наявність годинника / календаря з живленням від вбудованої літієвої батареї;- зручна система меню, російська та англійська мови;- можливість дистанційного контролю і програмування;- робота по інтерфейсах RS-232 і RS-485 по протоколу MODBUS RTU та ASCII.