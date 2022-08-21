Новітні рішення від Новатек-Електро для захисту однофазної мережі

21 августа 2022, 22:12

Компанія Новатек-Електро має що запропонувати для захисту однофазної мережі від неприпустимих коливань напруги.

Лінійка реле напруги з захистом від внутрішнього перегріву (РН-125Т, РН-132Т, РН-140Т, РН-150Т, РН-163Т) мають широкий діапазон регулювань, у тому числі регулювання затримки на включення для захисту холодильного, компресорного та кондиціонерного обладнання.

Реле забезпечують відключення обладнення, якщо значення напруги мережі виходить за межі, задані користувачем (після відновлення параметрів мережі відбудеться автоматичне повторне включення.

✔️Гарантія на всю продукцію 10 років

✔️Знижки на ОПТ

✔️Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта

✔️Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби



Детальні умови та КП за запитом

https://novatek-electro.com/

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