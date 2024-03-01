Електронний перемикач фаз Новатек-Електро ПЕФ-301

Універсальний автоматичний електронний перемикач фаз ПЕФ-301.
Виріб призначений для живлення промислового і побутового однофазного навантаження 220В / 50Гц від трифазної чьотирьохпровідної мережі 3х380 + N з метою забезпечення безперебійного живлення особливо відповідальних однофазних споживачів і захисту їх від недопустимих коливань напруги в мережі.
Основнi характеристики:
Індикація - світлодіоди;
Підключення пускачів
Струм прямого включення - 16 А
Габарити - 52х88х65 мм
Вага - 200 г
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