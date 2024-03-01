Електронний перемикач фаз Новатек-Електро ПЕФ-301

1 марта 2024, 10:45

Універсальний автоматичний електронний перемикач фаз ПЕФ-301.

Виріб призначений для живлення промислового і побутового однофазного навантаження 220В / 50Гц від трифазної чьотирьохпровідної мережі 3х380 + N з метою забезпечення безперебійного живлення особливо відповідальних однофазних споживачів і захисту їх від недопустимих коливань напруги в мережі.



Основнi характеристики:

Індикація - світлодіоди;

Підключення пускачів

Струм прямого включення - 16 А

Габарити - 52х88х65 мм

Вага - 200 г

Купити виріб можна тут.