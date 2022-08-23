23 августа 2022, 17:09

Увага Акція‼ Новатек-Електро пропонує прилади захисту від імпульсних перенапруг зі знижкою 15%.



Обмежувач перенапруги — пристрій, призначення якого – захист обладнання від суттєвих коливань значень показників мережі.