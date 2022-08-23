23 августа 2022, 17:09

Новатек-Електро пропонує прилади захисту від імпульсних перенапруг зі знижкою

Увага Акція‼ Новатек-Електро пропонує прилади захисту від імпульсних перенапруг зі знижкою 15%.  

Обмежувач перенапруги — пристрій, призначення якого – захист обладнання від суттєвих коливань значень показників мережі.

Максимально небезпечні для споживачів електроенергії грозові явища або процеси, виникаючі в момент комутації в електроустановках.

Імпульси підвищеної напруги не лише шкодять дорогому обладнанню, а й можуть завдати пошкодження, несумісні з його подальшою експлуатацією.

Для відсікання пікових значень напруги застосовуються високовольтні реле захисту від перенапруги.

✔Гарантія на продукцію до 10 років
✔Знижки на ОПТ
✔Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
✔Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби

Детальні умови та КП за запитом

https://novatek-electro.com/

sales6@novatek-electro.com
+380675653768
+380503593911
+380633013040
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