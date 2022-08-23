Увага Акція‼ Новатек-Електро пропонує прилади захисту від імпульсних перенапруг зі знижкою 15%.
Обмежувач перенапруги — пристрій, призначення якого – захист обладнання від суттєвих коливань значень показників мережі.
Максимально небезпечні для споживачів електроенергії грозові явища або процеси, виникаючі в момент комутації в електроустановках.
Імпульси підвищеної напруги не лише шкодять дорогому обладнанню, а й можуть завдати пошкодження, несумісні з його подальшою експлуатацією.
Для відсікання пікових значень напруги застосовуються високовольтні реле захисту від перенапруги.
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✔Гарантія на продукцію до 10 років
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✔Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
✔Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби
Детальні умови та КП за запитом
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