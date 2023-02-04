Зарядна станція EcoFlow DELTA Max на 2000 Вт год зі знижкою -20%

4 февраля 2023, 9:43

Всі необхідні прилади працюють, незалежно від наявності централізованого електропостачання.

Портативна зарядна станція DELTA Max ємністю 2000 Вт·год:🔹 гарантія від виробника 2 роки;🔹 13 виходів для підключення;🔹 швидка зарядка за 60 хвилин від мережі 220 В;🔹 можливість альтернативного заряду від сонячних панелей, генератора, автомобіля;🔹 розширення ємності за допомогою додаткових батарей;🔹 керування з мобільного додатка.Не пропустіть можливість придбати DELTA Max зі знижкою -20% від ексклюзивного дистриб’ютора в Україні. Спеціальна пропозиція діє до 01 квітня 2023 року.