Зарядна станція EcoFlow DELTA Max на 2000 Вт год зі знижкою -20%

Всі необхідні прилади працюють, незалежно від наявності централізованого електропостачання.
Портативна зарядна станція DELTA Max ємністю 2000 Вт·год:
🔹 гарантія від виробника 2 роки;
🔹 13 виходів для підключення;
🔹 швидка зарядка за 60 хвилин від мережі 220 В;
🔹 можливість альтернативного заряду від сонячних панелей, генератора, автомобіля;
🔹 розширення ємності за допомогою додаткових батарей;
🔹 керування з мобільного додатка.
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