На що варто звернути увагу при виборі зарядної станції EcoFlow

2 сентября 2023, 23:42

Три ключові поради від консультантів магазину.



Перед тим як купити, з'ясуйте, який обсяг електроенергії вам знадобиться. Такі прилади, як ноутбук, телефон, електрочайник, блендер можуть працювати від моделей лінійки River. Фен, електроінструменти чи холодильник — від Delta 2, а потужніші прилади, як електропіч чи навіть пральна машинка — завдання для Delta 2 Max.

Всі станції Ecoflow обладнанні найпопулярнішими типами роз'ємів: традиційна розетка 220, USB, USB typ C. В залежності від моделі - їх кількість може бути різна. А от у потужніших станцій є навіть автомобільна зарядка. Всі станції мають роз'єм для підключення до сонячних панелей.Портативність — це синонім до зарядних станцій Ecoflow. Менші, як лінійка River — відмінний варант, який можна взяти з собою будь-куди. Станції сімейства Delta потужніші та, відповідно, важчі — понад 10 кілограмів. Вони обладнані зручними ручками, а деякі моделі ще й коліщатками.Загальною перевагою всіх наших станцій є швидка зарядка. Вона дозволяє зарядити станцію до 100% всього за одну годину.Обирайте станцію EcoFlow за посиланням: www.ecoflowukraine.com