На що варто звернути увагу при виборі зарядної станції EcoFlow?

23 августа 2023, 14:15

Перед тим як купити, з'ясуйте, який обсяг електроенергії вам знадобиться. Такі прилади, як ноутбук, телефон, електрочайник, блендер можуть працювати від моделей лінійки River.

Фен, електроінструменти чи холодильник — від Delta 2, а потужніші прилади, як електропіч чи навіть пральна машинка — завдання для Delta 2 Max.

Порти та розетки

Всі станції Ecoflow обладнанні найпопулярнішими типами роз'ємів: традиційна розетка 220, USB, USB typ C. В залежності від моделі - їх кількість може бути різна. А от у потужніших станцій є навіть автомобільна зарядка. Всі станції мають роз'єм для підключення до сонячних панелей.

Мобільність та зарядка

Портативність — це синонім до зарядних станцій Ecoflow. Менші, як лінійка River — відмінний варант, який можна взяти з собою будь-куди. Станції сімейства Delta потужніші та, відповідно, важчі — понад 10 кілограмів. Вони обладнані зручними ручками, а деякі моделі ще й коліщатками.

Загальною перевагою всіх наших станцій є швидка зарядка. Вона дозволяє зарядити станцію до 100% всього за одну годину.

Обирайте станцію EcoFlow за посиланням www.ecoflowukraine.com