Енергодостатній будинок – інсталяція панелей та зарядної станції EcoFlow

10 мая 2023, 23:07

Ділимось кейсом створення енергонезалежного осередку за допомогою обладнання EcoFlow:

двох стаціонарних сонячних панелей Solar Panel 400 Вт;портативної зарядної станції DELTA Pro 3600 Вт·год.Такий комплект здатен забезпечити до 7000 Вт·год сонячної енергії в день. Цього об’єму достатньо, щоб живити основні прилади в будинку: холодильник, Wi-fi роутер, освітлення, телевізор, систему охорони та навіть водяний насос.

При потребі, у власників будинку є змога збільшити кількість сонячних панелей до 4 шт (макс. потужністю 1600 Вт), а також підключити дві додаткові батареї DELTA Pro (макс. ємністю до 10800 Вт·год). З можливістю додатково живити від сонця: кондиціонер, пральну машину і кухонні прилади.

Бренд EcoFlow пропонує широкий асортимент рішень для різних господарств. Щоб обрати систему енергозабезпечення для вашого дому звертайтесь за телефоном: 0 800 33 57 57.