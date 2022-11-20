Як забезпечити роботу салону краси під час відключень енергії - кейс EcoFlow

20 ноября 2022, 8:13

Черговий кейс, який підтверджує, що консервація електроенергії в зарядні станції – це збереження коштів та клієнтів.

А у комплекті з сонячними панелями – це й ще й повна автономія від центрального електропостачання.

Станція ємністю 2000 Вт·год – EcoFlow DELTA Max забезпечила повноцінну роботу салону краси під час відключення електропостачання.



Що підключали та яку кількість часу можуть працювати майстри від зарядної станції?

акумуляторні машинки для стрижки потужністю 30 Вт та дротові – 60 Вт;вирівнювач для волосся – 250-300 Вт;фен – до 2200 Вт;фрезер для манікюру – 220 Вт;лампа для сушіння нігтів – 45-60 Вт.Таким чином, повного заряду станції вистачає на роботу 2 перукарських крісел впродовж 3-4 годин, а для майстрів манікюру – понад 6 годин.