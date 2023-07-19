19 июля 2023, 10:45

У Славутичі збудують Північно-український ядерний науковий хаб, — Енергоатом

Центр сприятиме розвитку Чорнобильської АЕС, пошуку шляхів подальшого застосування відчужених територій, розвитку зеленої енергетики і проєктів зі збереження та утилізації ядерних відходів.


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