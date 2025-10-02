Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар був цілеспрямований, - Зеленський

2 октября 2025, 8:15

Президент повідомив, що через російський удар по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції.

"Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів - за попередньою оцінкою, російсько-іранських "шахедів". Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", - додав він.