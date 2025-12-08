8 декабря 2025, 8:45

ЮАР впервые поддержала украинскую резолюцию в ООН – Щерба

Посол Украины в Южно-Африканской Республике сообщил, что 3 декабря Южная Африка проголосовала в ООН за возвращение домой украинских детей, которых украла РФ.



"Похоже, это первая украинская резолюция, которую ЮАР поддержала с начала полномасштабного вторжения", – написал посол.



Он поблагодарил правительства Южной Африки и Лесото за поддержку резолюции и всех, кто способствовал этому.

