ЕС создаст Украинский фонд в €50 миллиардов

4 октября 2023, 10:15

Европарламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета ЕС на 2021-2027 годы, которая, в частности, предусматривает создание специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро.

Сообщается, что решения одобрили 393 голосами «за», «против» - 136 и 92 воздержались.«Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине с помощью новой программы в размере €50 миллиардов, одновременно укрепляя экономику ЕС. Мы укрепляем бюджет, пополняя его на нужды миграции и обеспечивая гибкость реагирования на кризисные ситуации», - сказал евродепутат от Польши Ян Ольбрихт.