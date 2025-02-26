Великобритания планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году

26 февраля 2025, 12:45

Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер.

Это будет самое большое увеличение оборонного бюджета страны со времен "холодной войны": в планах довести его до 2,5% ВВП до 2027 года."Мы будем выполнять обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону. Но мы приблизим эту цель, чтобы достичь такого уровня в 2027 году", – объявил Стармер.Добавив, что с 2027 года Великобритания будет тратить на оборону ежегодно на 13,4 млрд фунтов стерлингов больше. Вместе с расходами на деятельность разведывательных ведомств расходы составят даже 2,6% ВВП.Стармер объявил, что в связи с такими изменениями придется урезать бюджет на внешнюю помощь – он должен уменьшиться с нынешних 0,5% ВНД до 0,3% ВНД в 2027 году.