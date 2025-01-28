Две страны НАТО согласились тратить 5% ВВП на оборону — Financial Times

28 января 2025, 12:45

Литва и Эстония стали первыми странами НАТО, которые согласились выполнить требование президента США Дональда Трампа тратить более 5% своего ВВП на оборону.



Со следующего и, по крайней мере, до 2030 года Литва готова тратить на оборону от 5% до 6% своего ВВП. Это примерно вдвое больше, чем сейчас. Эстония также планирует выделять на оборону 5% ВВП. В настоящее время страна тратит 3,7%.