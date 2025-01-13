Країни НАТО не підтримують ідею Трампа з підвищенням витрат на оборону до 5%

13 января 2025, 8:15

Але, ймовірно, погодяться вийти за межі поточного цільового показника в 2%, — Reuters.

Пропозиція Трампа — «політично та економічно неможлива майже для всіх членів Альянсу», кажуть аналітики видання. Адже це потребуватиме сотень мільярдів доларів додаткового фінансування.Деякі чиновники вважають, що слова Трампа про 5% — це навмисно завищена початкова ставка для початку переговорів і очікують, що він може погодитися на «щось ближче до 3%».Серед країн НАТО Польща витрачає найбільшу частку ВВП на оборону – 4,12%, далі — Естонія з 3,43% і США з 3,38%. Вісім держав ще не досягли показника в 2%.