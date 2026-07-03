Трамп заявил, что США несут основную финансовую нагрузку в НАТО

3 июля 2026, 9:15

Президент США Трамп заявил, что Вашингтон тратит на оборону стран НАТО значительно больше, чем любой другой союзник, не получая, по его мнению, соответствующей выгоды.

В публикации в Truth Social Трамп привел данные, согласно которым расходы США на НАТО в 2014-2025 гг. составили $999 млрд. Для сравнения, он указал расходы Британии— $90,5 млрд, Франции - $66,5 млрд, Италии - $48,8 млрд и Польши - $44,3 млрд, добавив, что показатели других стран, включая Германию, «намного ниже». «Смешно!» - написал американский президент, вновь раскритиковав распределение финансовой нагрузки внутри альянса.