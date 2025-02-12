Глава Пентагона ответил, будут ди США тратить на оборону 5% ВВП

Ранее такое требование Трамп выдвинул к другим членам НАТО.
"Сейчас, как минимум, мы не должны опускаться ниже 3%. Я знаю, что президент разделяет эту точку зрения, но что касается продвижения вперед, то это решения, которые он примет на основе моих консультаций с ним. Послушайте, любой министр обороны солгал бы, если бы сказал, что не хочет большего. Вы всегда хотите большего, но мы живем в финансово ограниченные времена, когда нам нужно быть ответственными с деньгами налогоплательщиков. У нас долг в $37 трлн. Это также является обязательством национальной безопасности. Поэтому мы будем работать с Капитолийским холмом, президентом. Мы будем лидировать в обеспечении войск необходимыми ресурсами и в том, чтобы мы действительно перестроили наши вооруженные силы, как это сделал президент Трамп в первый срок", — сказал журналистам Пит Хегсет.
Сейчас ни один член НАТО, включая США, не тратит на оборону 5% ВВП. Больше всего, согласно данным на 2024 год, выделяет Польша — 4,1% ВВП. При этом восемь стран — Хорватия, Португалия, Италия, Канада, Бельгия, Люксембург, Словения и Испания — тратят менее установленного порога в 2%. США тратят 3,38% ВВП.
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