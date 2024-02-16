Франція різко збільшує витрати на оборону

16 февраля 2024, 15:45

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція досягне поставленої НАТО мети витрачати 2% ВВП на оборону в 2024 році.



Оборонний бюджет Франції цього року становить 47,2 млрд євро і буде постійно збільшуватися в наступні роки відповідно до семирічного оборонного плану. Згідно з попередніми прогнозами, Франція спочатку планувала витратити 1,94% ВВП на свій оборонний бюджет у 2024 році і не очікувала, що досягне 2-відсоткового показника раніше 2025 року.