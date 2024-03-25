Франко-німецька оборонна компанія KNDS створить дочірнє підприємство в Україні

25 марта 2024, 14:45

Про це написав у своєму X міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після зустрічі зі своїм німецьким колегою.

«Спільне виробництво в Україні: KNDS має намір створити дочірнє підприємство, щоб якомога повніше задовольнити потреби збройних сил України. Боєприпаси та запасні частини для обслуговування німецьких та французьких систем в Україні, з можливістю виробництва повних систем у майбутньому», — йдеться у дописі міністра.Концерн KNDS складається з французької Nexter і німецької Krauss-Maffei-Wegmann. З очевидних причин, наразі невідомо де саме буде розміщено завод, але, як зазначає французький портал BMFTV з посиланням на власні джерела, виробництво може бути розміщене під землею.