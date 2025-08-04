Державному підприємству спеціального зв'язку – 86 років

Державне підприємство спеціального зв'язку, що входить до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, відзначає 86-ту річницю з дня заснування.
З нагоди свята кращих співробітників ДПСЗ відзначили почесними грамотами, подяками, преміями за сумлінну працю, професіоналізм та вагомий внесок у розвиток спецзв'язку.
Однією з яскравих подій святкування стало урочисте погашення спеціальної поштової марки, присвяченої 86-й річниці ДПСЗ. Марка є унікальним філателістичним екземпляром, адже символізує історію та значущість підприємства для української держави.
ДПСЗ відіграє важливу роль у забезпеченні державного спеціального зв'язку. Серед основних послуг, що надає підприємство:
доставка цінних відправлень;
доставка кореспонденції, що містить відомості, які становлять державну таємницю усіх ступенів секретності;
збройне супроводження та охорона об'єктів;
перевезення спеціальних медичних засобів.