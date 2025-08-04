Державному підприємству спеціального зв'язку – 86 років

4 августа 2025, 13:45

Державне підприємство спеціального зв'язку, що входить до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, відзначає 86-ту річницю з дня заснування.



З нагоди свята кращих співробітників ДПСЗ відзначили почесними грамотами, подяками, преміями за сумлінну працю, професіоналізм та вагомий внесок у розвиток спецзв'язку.

Однією з яскравих подій святкування стало урочисте погашення спеціальної поштової марки, присвяченої 86-й річниці ДПСЗ. Марка є унікальним філателістичним екземпляром, адже символізує історію та значущість підприємства для української держави.ДПСЗ відіграє важливу роль у забезпеченні державного спеціального зв'язку. Серед основних послуг, що надає підприємство:

доставка цінних відправлень;

доставка кореспонденції, що містить відомості, які становлять державну таємницю усіх ступенів секретності;

збройне супроводження та охорона об'єктів;

перевезення спеціальних медичних засобів.