6 октября 2025, 14:15

США планують накарбувати монети із зображенням Трампа, — FOX Business

Мова йде про монети номіналом 1 долар із зображенням Трампа до 250-річниці заснування Америки.

 
