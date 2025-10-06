Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Понедельник, 6 октября
Главная
→
Новости
6 октября 2025, 14:15
США планують накарбувати монети із зображенням Трампа, — FOX Business
Мова йде про монети номіналом 1 долар із зображенням Трампа до 250-річниці заснування Америки.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
4 августа 2025 г.
Державному підприємству спеціального зв'язку – 86 років
30 июля 2025 г.
10 копійок почнуть вилучати з готівкового обігу з 1-го жовтня, — НБУ
8 мая 2025 г.
Курс на ЄС: Україна поступово прощається з доларом і переходить на євро
5 мая 2025 г.
Готівка в ЄС змінюється: що варто знати
23 декабря 2024 г.
Національний банк випустив нову пам’ятну монету "Новорічна іграшка"
19 ноября 2024 г.
В "Устилузі" прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень
3 сентября 2024 г.
Нацбанк пропонує замінити копійку на "шаг", — голова НБУ
6 сентября 2023 г.
Нацбанк випустив монету, присвячену воєнній розвідці
9 февраля 2023 г.
Мережі Vodafone Retail виповнилось 5 років. Що змінилось за останній рік
10 августа 2022 г.
9 серпня НБУ випустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Держспецзв'язку
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Бизнес
|
Сегодня, 18:35
MEGOGO оголосив переможців другого фестивалю українських ШІ-фільмів
Интернет
|
Сегодня, 17:15
Українська Ageless Shooters обіграла шведів у турнірі з Counter-Strike 2
Технологии
|
Сегодня, 16:45
ЄС планує блокування "тіньових танкерів" РФ у Балтійському морі
Технологии
|
Сегодня, 16:15
У Варшаві досі немає готових бомбосховищ
Технологии
|
Сегодня, 15:45
В Китае шоу дронов превратилось в "огненный дождь"
Технологии
|
Сегодня, 15:15
Греція планує передати Україні важку артилерію та сотні тисяч снарядів
Связь
|
Сегодня, 14:45
Защита от спама: в Украине заработали новые правила мобильной связи
Бизнес
|
Сегодня, 14:15
США планують накарбувати монети із зображенням Трампа, — FOX Business
Связь
|
Сегодня, 13:45
"Дія" надсилатиме сповіщення, хто і навіщо переглядає ваші дані в реєстрах
Еще новости
Последние материалы
Аналитика
|
Вчера, 20:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №9: як зміняться тарифи на електроенергію та що таке EcoFlow PowerOcean
Обзоры
|
Позавчера, 11:31
EcoFlow Solar Panel 2х100Вт – твої майже 200Вт від сонця
Обзоры
|
29 сентября, 23:28
Verbatim Charge 'n' Go – 15Вт магнітний повербанк
Аналитика
|
28 сентября, 1:22
Дайджест найцікавішого за тиждень №8 - EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 та старт продажів iPhone 17 в Україні
Аналитика
|
21 сентября, 22:16
Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G
Обзоры
|
21 сентября, 15:20
Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол
Фотогалереи
|
19 сентября, 23:51
Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм
Обзоры
|
17 сентября, 10:04
REAL-EL X-797 - твої особисті вертикальні 90Вт
Фотогалереи
|
17 сентября, 7:30
Многочисленные национальные павильоны на CIFTIS-2025
Популярные новости
Бизнес
|
3 октября, 21:36
EcoFlow дарує знижку 5% на батареї до зарядних станцій
5.00
Технологии
|
2 октября, 9:45
ШІ у кишені: корисні й переоцінені фічі у смартфонах, а також тренди на 2026 рік
5.00
Бизнес
|
Вчера, 18:16
Як зміняться тарифи на електроенергію для українців упродовж трьох років
5.00
Технологии
|
3 октября, 21:33
EcoFlow PowerOcean – 3-фазна система енергонезалежності на 10/12 кВт
5.00
Бизнес
|
Сегодня, 18:35
MEGOGO оголосив переможців другого фестивалю українських ШІ-фільмів
0.00
Интернет
|
Сегодня, 17:15
Українська Ageless Shooters обіграла шведів у турнірі з Counter-Strike 2
0.00
Технологии
|
Сегодня, 16:45
ЄС планує блокування "тіньових танкерів" РФ у Балтійському морі
0.00
Технологии
|
Сегодня, 16:15
У Варшаві досі немає готових бомбосховищ
0.00
Технологии
|
Сегодня, 15:45
В Китае шоу дронов превратилось в "огненный дождь"
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua