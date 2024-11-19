В "Устилузі" прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень

19 ноября 2024, 9:15

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Устилуг» виявили, ймовірно, культурні цінності, які намагалися ввезти в Україну.

Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою більш ніж чотири кілограми, що були викарбувані у Камеруні, а також у тихоокеанській державі Ніуе.



Срібло спробували провезти водії рейсового автобуса «Рига-Київ» – 44-річний киянин та 41-річний житель Полтавської області. Коробки з монетами були заховані в особистих речах кермувальників у багажному відділенні автобуса.



Працівники Держмитслужби на громадян склали адмінпротоколи про порушення митних правил, а товар вилучили.

Його вартість становить 1 мільйон 92 тисячі гривень.