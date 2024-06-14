На Харківщині за тиждень виявили майже 2000 вибухонебезпечних предметів

14 июня 2024, 8:45

З 5 по 12 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 117 гектарів територій, виявили та знешкодили 1985 вибухонебезпечних предметів.



Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів: 101, 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи.