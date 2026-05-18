В Італії виявили гігантський резервуар магми

18 мая 2026, 17:15

Під територією Тоскани вчені виявили масштабну зону розплавлених порід об’ємом близько 6 тисяч кубічних кілометрів.

Водночас дослідники наголошують: це не означає появу супервулкану і не становить негайної небезпеки.Фахівці пояснюють, що йдеться не про величезне озеро рідкої лави, а переважно про густу суміш кристалів і частково розплавленої породи — так звану магматичну кашу, яка не може швидко підніматися до поверхні.Більшість такої магми з часом просто остигає в надрах Землі, не спричиняючи вивержень.