Китай посилює ПРО флоту на тлі зростання загроз гіперзвукової зброї

18 мая 2026, 15:45

Китай продовжує прискорену модернізацію свого флоту, роблячи ставку вже не лише на кількість кораблів, а й на якість ешелонованої протиракетної оборони.



За даними китайських державних ЗМІ, ВМС НВАК завершили серію випробувань нової корабельної системи ППО/ПРО ближнього рубежу, призначеної для перехоплення наднизьколітніх і високошвидкісних цілей у складній атмосфері перешкод.

Випробування проходили в Бохайському морі та включали перехоплення цілей, що імітують протикорабельні ракети та гіперзвукові загрози, що виконували політ на екстремально малих висотах – близько 5–10 метрів над поверхнею води. Саме такі цілі вважаються найнебезпечнішими для флоту, оскільки вони різко скорочують час реакції корабельної ППО.Нова система має закрити критичний “розрив” між далекобійними ЗРК HHQ-9/HHQ-16 та артилерійськими CIWS-комплексами Type 1130. Фактично Китай будує більш щільну багаторівневу протиракетну архітектуру для своїх есмінців Type 055 та Type 05.Особливо показово, що китайські джерела окремо акцентують увагу на роботі системи в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії. Це вже пряме відображення висновків із сучасних конфліктів, де перешкоди, хибні цілі та насичення каналів ППО стають не менш небезпечними, ніж самі ракети.Не менш важливим є і сам технологічний вектор. У КНР вже обговорюють можливість застосування елементів hit-to-kill-перехоплення та “пірнаючих” траєкторій атаки, схожих із принципами російських 40Н6 комплексу С-400. Якщо такі рішення справді інтегруються в корабельну ППО, китайський флот отримає значно вищі шанси проти перспективних гіперзвукових ПКР.Фактично НВАК послідовно будує флот не регіонального, а глобального рівня — з акцентом на живучість, багатошарову оборону та здатність вести бойові дії проти технологічно розвиненого супротивника. І розвиток корабельної ПРО стає одним із ключових елементів цієї трансформації.