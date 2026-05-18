Китай посилює ПРО флоту на тлі зростання загроз гіперзвукової зброї

Китай продовжує прискорену модернізацію свого флоту, роблячи ставку вже не лише на кількість кораблів, а й на якість ешелонованої протиракетної оборони.
За даними китайських державних ЗМІ, ВМС НВАК завершили серію випробувань нової корабельної системи ППО/ПРО ближнього рубежу, призначеної для перехоплення наднизьколітніх і високошвидкісних цілей у складній атмосфері перешкод.
Випробування проходили в Бохайському морі та включали перехоплення цілей, що імітують протикорабельні ракети та гіперзвукові загрози, що виконували політ на екстремально малих висотах – близько 5–10 метрів над поверхнею води. Саме такі цілі вважаються найнебезпечнішими для флоту, оскільки вони різко скорочують час реакції корабельної ППО.
Нова система має закрити критичний “розрив” між далекобійними ЗРК HHQ-9/HHQ-16 та артилерійськими CIWS-комплексами Type 1130. Фактично Китай будує більш щільну багаторівневу протиракетну архітектуру для своїх есмінців Type 055 та Type 05.
Особливо показово, що китайські джерела окремо акцентують увагу на роботі системи в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії. Це вже пряме відображення висновків із сучасних конфліктів, де перешкоди, хибні цілі та насичення каналів ППО стають не менш небезпечними, ніж самі ракети.
Не менш важливим є і сам технологічний вектор. У КНР вже обговорюють можливість застосування елементів hit-to-kill-перехоплення та “пірнаючих” траєкторій атаки, схожих із принципами російських 40Н6 комплексу С-400. Якщо такі рішення справді інтегруються в корабельну ППО, китайський флот отримає значно вищі шанси проти перспективних гіперзвукових ПКР.
Фактично НВАК послідовно будує флот не регіонального, а глобального рівня — з акцентом на живучість, багатошарову оборону та здатність вести бойові дії проти технологічно розвиненого супротивника. І розвиток корабельної ПРО стає одним із ключових елементів цієї трансформації.