Vodafone розпочав масштабну модернізацію мережі ФРІНЕТ

4 февраля 2025, 13:45

Vodafone розпочав модернізацію телеком інфраструктури оператора фіксованого зв’язку ФРІНЕТ, який входить до групи Vodafone з серпня 2023 року.

В активній фазі будівництво мережі GPON у Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі. Вже понад 500 будинків – близько 35 тисяч домогосподарств – у цих містах під'єднано до енергоефективної мережі.

Нова технологія забезпечить клієнтам:

• Надійність під час блекаутів: інтернет працюватиме до 72 годин навіть за довготривалих знеструмлень.

• Неймовірну швидкість: передача даних по GPON досягає 1 Гбіт/с (≈1000 Мбіт/с), що в 10 разів перевищує швидкість звичайного інтернету. Така швидкість забезпечує завантаження фільму в HD-якості чи сучасної гри лише протягом кількох хвилин.

• Підключення багатьох пристроїв: висока пропускна здатність гарантує стабільну роботу для численних пристроїв одночасно.

• Доступність: послуга коштує від 125 грн/місяць що дозволяє користуватись якісним інтернетом і заощаджувати кошти.



Генеральний директор ТОВ «ФРІНЕТ» Сергій Скрипніков підкреслив зацікавленість компанії у впровадженні нових технологій: «Поєднання багаторічного досвіду у сфері фіксованого інтернету ФРІНЕТ та можливостей Vodafone інвестувати у передові рішення PON сприяють розвитку надійного та доступного зв’язку в Україні. Так, нам вже вдалось забезпечити доступність енергоефективного інтернету для мешканців понад 1,2 млн домогосподарств. Наша мета – забезпечити кожного клієнта стабільним інтернетом, який буде надійно працювати навіть у складних енергетичних умовах».



Фахівці провайдера продовжують активно будувати й вводити в експлуатацію нові зони GPON, й до кінця 2025 року планують модернізувати мережу у понад 2200 багатоповерхових будинках у Києві, Житомирі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі.



Нагадаємо, у 2024 році Vodafone модернізував до GPON мережу дочірньої компанії Vega у 155 будинках Києва, Львова та Одеси та побудував нову мережу GPON у понад 4000 будинках у містах присутності. Абоненти можуть перевірити наявність покриття GPON, залишивши заявку на сайті телеком-оператора.