Vodafone Україна завершила покупку компанії "Фрінет"

24 августа 2023, 8:45

Група компаній Vodafone Україна повідомляє про завершення придбання компанії «Фрінет», яка надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет під брендом «О3».

Покупка компанії є частиною стратегії Vodafone Україна з розвитку конвергентних послуг і тарифів.



«Наше переконання полягає в тому, що фіксований бізнес Vodafone Україна має розвиватися, щоб обслуговувати більше абонентів, надаючи їм послуги високошвидкісного інтернету, у тому числі на базі сучасної технології GPON (гігабітної оптичної мережі)», – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.



Компанія ТОВ «ФРІНЕТ» є національним оператором широкосмугового доступу до мережі Інтернет, що надає послуги під торговою маркою «О3» в місті Київ та Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Компанія заснована та працює на ринку, починаючи з 2008 року, будує свої мережі за технологією FTTx та GPON з використанням 10 та 40 гігабітних оптоволоконних магістралей і сучасного керованого устаткування від провідних компаній-виробників. Це дозволяє надавати кожному абоненту канал доступу в Інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Абонентська база компанії перевищує 163 тисяч абонентів.