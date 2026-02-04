Нові системи ППО Україна отримає від Швеції та Данії

Швеція виділить майже 200 млн євро на придбання систем Tridon, а Данія — понад 46 млн євро.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд, - Forbes
- Технологии | Сегодня, 13:15
Російські супутники "Луч-1" і "Луч-2" могли вести радіоелектронну розвідку
- Интернет | Сегодня, 12:45
Оценить риск наводнения в Испании теперь можно через Google
- Железо | Сегодня, 12:24
LG презентує новий Micro LED-дисплей LG MAGNIT на ISE 2026
- Интернет | Сегодня, 12:15
Нейросети уже заменяют носителей испанского языка
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Де в ЄС найбільше та найменше податкове навантаження
- Технологии | Сегодня, 11:15
Госдеп одобрил предоставление Эр-Рияду услуг по обслуживанию F-15 на $3 млрд
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Французька прокуратура прийшла з обшуками до офісів X Ілона Маска
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Дуров назвал Францию "несвободной" страной
Последние материалы
- Обзоры | 14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд, - Forbes 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Російські супутники "Луч-1" і "Луч-2" могли вести радіоелектронну розвідку 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:45
Оценить риск наводнения в Испании теперь можно через Google 0.00
- Железо | Сегодня, 12:24
LG презентує новий Micro LED-дисплей LG MAGNIT на ISE 2026 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:15
Нейросети уже заменяют носителей испанского языка 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Де в ЄС найбільше та найменше податкове навантаження 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Госдеп одобрил предоставление Эр-Рияду услуг по обслуживанию F-15 на $3 млрд 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Французька прокуратура прийшла з обшуками до офісів X Ілона Маска 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Дуров назвал Францию "несвободной" страной 0.00