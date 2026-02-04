ГлавнаяНовости
Нові системи ППО Україна отримає від Швеції та Данії

Швеція виділить майже 200 млн євро на придбання систем Tridon, а Данія — понад 46 млн євро.


