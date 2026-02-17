Італія виділить майже 9 млрд євро на програму винищувачів

17 февраля 2026, 12:15

▫️Комітет з оборони Палати депутатів Італії схвалив фінансування у 8,8 млрд євро для участі країни в проєкті Global Combat Air Programme (GCAP), який Італія реалізує разом із Великою Британією та Японією.

▫️Програму запустили у грудні 2022 року. Вона передбачає створення винищувача нового покоління до 2035 року з інтеграцією пілотованих і безпілотних платформ, сучасних сенсорів та мереж передачі даних.▫️Очікується, що витрати Італії на ранньому етапі реалізації GCAP сягнуть 18,6 млрд євро — більше за попередні оцінки. Над проєктом працюють британська BAE Systems, італійська Leonardo та японська Japan Aircraft Industrial Enhancement за підтримки Mitsubishi Heavy Industries.Схвалення бюджету відбувається на тлі труднощів у реалізації франко-німецької програми Future Combat Air System, яка зіткнулася з політичними суперечками щодо подальшого розвитку.