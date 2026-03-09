Apple готує лінійку продуктів "Ultra", — Bloomberg

Головний фокус Apple зміщується в бік продуктів класу «суперпреміум». Очікується поява таких пристроїв:
iPhone Ultra (або Fold) — перший складаний смартфон компанії з ціною близько $2000, масивним екраном та датчиками, вбудованими безпосередньо в дисплей.
AirPods Ultra — нове покоління навушників з камерами комп'ютерного зору для роботи з візуальним інтелектом Siri.
MacBook Ultra — майбутнє оновлення MacBook Pro отримає сенсорний OLED-дисплей. Ціна на ці моделі зросте мінімум на 20%, що виділить їх в категорію над M5 Pro та M5 Max.