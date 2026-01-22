БПЛА "Ілун-2" для берегової охорони КНР

22 января 2026, 12:15

Берегова охорона Китаю формально залишається правоохоронною структурою, але поява у її складі БпЛА великої тривалості польоту «Ілун-2» робить її ще одним елементом військової машини НВАК.



Публічне підтвердження застосування WL-2 у навчаннях «Місія справедливості – 2025» навколо Тайваню лише фіксує те, що де-факто відбувається з початку минулого року: БОХР інтегрують у єдину систему морського спостереження та примусу.

«Ілун-2» у забарвленні берегової охорони, показаний на офіційній інфографіці разом з патрульним MA-60H і кораблем типу 818 (переобладнаний фрегат типу 054), означає не просто «очі в небі», а постійний сенсорний шар над Тайванською протокою й прилеглими акваторіями. Дальність і тривалість польоту цього класу БпЛА дозволяють тримати під контролем морський трафік, риболовецькі флоти й військові кораблі сусідів у режимі майже безперервного чергування, без навантаження на парк пілотованої авіації.Ключовий момент – саме те, що ці дрони формально належать не ВМС, а береговій охороні. Це ідеальний інструмент сірої зони: Пекін може накривати райони навколо Тайваню та спірні ділянки Південно-Китайського й Східно-Китайського морів «правоохоронним» ISR, залишаючи за собою можливість швидко перевести картинку в військовий контур управління.Інтеграція WL-2 у берегову охорону вписується в загальну тенденцію: КНР розмиває межі між військовими та «цивільними» інструментами на морі. Десантні баржі, масова мобілізація риболовецького флоту, тепер – довготривалі БпЛА у складі БОХР. Це створює для опонентів ситуацію, коли кожен патрульний літак або «поліцейський» дрон над водою потенційно є частиною сценарію силового тиску, а не просто черговою місією спостереження.