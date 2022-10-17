17 октября 2022, 12:45

РФ заказала у Ирана БПЛА-камикадзе "Араш-2"

Появилась информация, что РФ заказала у Ирана БПЛА-камикадзе «Араш-2», которые имеют более крупные боеголовки по сравнению с «Шахид-136» и дальность полета 1700 км.


Оцените новость:
  • 0 оценок