Появилась информация, что РФ заказала у Ирана БПЛА-камикадзе «Араш-2», которые имеют более крупные боеголовки по сравнению с «Шахид-136» и дальность полета 1700 км.
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РФ заказала у Ирана БПЛА-камикадзе "Араш-2"
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