ВСУ запускала по РФ дроны-камикадзе "Бобёр"

1 июня 2023, 10:15

Часть БПЛА, долетевших до Подмосковья, похожи на прототип нового украинского дрона-камикадзе «Бобёр», — BILD.

Военный эксперт BILD Юлиан Рёпке, изучив различные фото- и видеоматериалы, отмечает сходство этого дрона с теми, что были сняты на видео в небе над Москвой (на фото справа).Судя по всему, кроме дрона UJ-22 в Украине теперь есть вторая линия по производству собственных беспилотников для ударов по удалённым целям.Это означает, что Украина создала собственные ресурсы для атак любых целей противника в радиусе до 700 километров.