Украина разработала свой аналог "Ланцета" с использованием ИИ

20 июня 2024, 8:45

Под Парижем проходит выставка Eurosatory, на которой Украина представила новый дрон-камикадзе "Булава", пишет Bild.

Эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке рассказал, что дрон работает на программном обеспечении с искусственным интеллектом. Это позволяет беспилотнику автоматически находить ранее установленные слабые места в российских танках и БТР во время финального подлета к цели. Текущая производительность составляет 300 штук в месяц и продолжает расти.

Оборонный портал Defense Express отмечает, что "Булаву" называют аналогом российского дрона "Ланцет", который враг использует для ударов по украинской технике. Украинский БПЛА имеет общий взлетный вес в 11 кг, из которых на боевую часть приходится 3,6 кг. Боевая часть дрона — комбинированная и сочетает в себе кумулятивную, пробивную и термобарическую. При скорости в 100 км/ч он может находиться в воздухе более 50 минут, мотор на дроне — электрический.

Среди особенностей дрона указана возможность использования как днем, так и ночью. Имеется машинное зрение с автоматическим обнаружением и автоматическим сопровождением цели, а также высокая устойчивость к РЭБ. Дальность удара может превышать 60 км.