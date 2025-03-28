У главы Пентагона зарегистрирована почта на Mail ru

28 марта 2025, 8:15

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке опубликовал скриншот почты, которая была взломана хакерами и находится в базе раскрытых паролей.

«Сервер электронной почты министра обороны США находится в России. Он использует электронную почту вместе с номером телефона, с помощью которого обменивается совершенно секретными сообщениями. Что может пойти не так?», — написал он в Х.Накануне издание Der Spiegel сообщило, что в открытом доступе есть номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и некоторые пароли, принадлежащие советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, директору Национальной разведки Тулси Габбард и министру обороны Питу Хегсету.