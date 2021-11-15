Неизвестным хакерам удалось взломать систему электронной почты ФБР

15 ноября 2021, 15:52

Стало известно, что на этой неделе неизвестные хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные организации Spamhaus, которая следит за распространением спам-сообщений и связанными с ними кибератаками.

Согласно имеющимся данным, после проведения успешной атаки хакеры разослали от имени ФБР десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке. Представители ФБР подтвердили инцидент и сообщили, что ведомство совместно с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры расследуют его обстоятельства. «Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию», — прокомментировал данный вопрос представитель ФБР.Источник отмечает, что у ФБР есть несколько систем электронной почты. Похоже, что взлому подверглась внешняя система, которая является общедоступной и используется сотрудниками ведомства для взаимодействия с общественностью. Для передачи секретной информации агенты ФБР используют внутреннюю почту, до которой в этот раз хакерам добраться не удалось.Специалисты из Spamhaus установили, что хакеры рассылали письма с темой «Срочно: злоумышленник в системе» от имени Министерства внутренней безопасности США. В сообщении говорилось, что злоумышленником является специалист по информационной безопасности Винни Троя (Vinny Troia), который в прошлом году вёл расследование инцидентов, связанных с хакерской группировкой The Dark Overlord. Отмечается, что письма не содержали вредоносных файлов, поэтому цель атаки злоумышленников могла заключаться в том, чтобы опорочить имя специалиста.

(С) 3dnews