1 июля 2024, 16:45

Команда "Кибер Сопротивления" получила доступ к почте помощника Дмитрия Медведева – Алексея Заклязьминского. Хакеры взломали ее еще в начале года, и в течение шести месяцев мониторили, сообщает InformNapalm.

Выяснилось, что помощники Медведева заблаговременно прописывают вопросы от журналистов и готовят ему ответы. Беспокоятся видимо, что после очередного кутежа тот запутается.



Хакеры также обратили внимание, что Медведев должен был стать спикером форума "Открытые инновации", который прошел в Сколково 10-11 апреля. Однако вместо него выступил Андрей Белоусов, которого в мае назначили Министром обороны.



"Это показывает смещение орбит влияния в Кремле, а перевод Шойгу на должность Секретаря того же самого Совбеза указывает, что этот орган превращается в скамейку запасных, или "гарем бывших фаворитов Путина", – отмечает Inform Napalm.