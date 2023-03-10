В РФ хакеры взломали интернет-ТВ и включили сирену воздушной тревоги.
Россиянам также предложили сходить в убежище и "запаковаться" йодом.
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