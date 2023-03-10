10 марта 2023, 8:45

В РФ хакеры взломали интернет-ТВ

В РФ хакеры взломали интернет-ТВ и включили сирену воздушной тревоги.

Россиянам также предложили сходить в убежище и "запаковаться" йодом.


Оцените новость:
  • 0 оценок