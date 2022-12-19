19 декабря 2022, 17:45

"Воздушная тревога" получит голос Люка Скайвокера

Приложение «Воздушная тревога» будет извещать об опасности голосом Люка Скайвокера.

Актер Марк Гемил озвучил английскую версию приложения. К сообщениям об отмене тревоги он добавил цитаты из «Звездных войн».
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