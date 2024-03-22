В Харькове из-за электроснабжения о тревогах будут сообщать на телефоны

В Харькове из-за перебоев с электроснабжением о воздушных тревогах будут сообщать с помощью звуковых уведомлений на мобильные телефоны
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Также дополнительно сотрудники ГСЧС и Нацполиции будут извещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город.
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