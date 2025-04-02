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2 апреля 2025, 14:45
Киев - лидер по количеству чиновников, задекларировавших криптовалюту
Больше всех криптовалюту декларируют представители Нацполиции — 322 декларации.
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