Ernest объявил об открытии нового итальянского направления из аэропорта "Киев"

2 апреля 2018, 11:15

Итальянской лоукост Ernest Airlines объявил об открытии нового направления из аэропорта «Киев». К существующим маршрутам в Милан и Неаполь добавляется рейс Киев-Болонья.

«Аргумент в пользу Болоньи - близость к морю, также из Болоньи удобно добираться скоростным поездом в красивые города страны - Флоренцию, Верону, Милан, Падую, Мантую, Виченцу и Рим. Билет на поезд во Флоренцию стоит всего 15 евро, а поезда Флоренция - Болонья следуют с интервалом каждые 15 минут. Совсем недалеко от Болоньи находится Венеция», - рассказал представитель аэропорта Болоньи Франциско Цезаре.Первый рейс в Болонью состоится 22 июня 2018 года и будет выполняться по субботам и воскресеньям на Airbus A319 (141 мест) и A320 (180 мест). Стоимость билета стартует от 49 евро.«Украина является очень важным рынком для нашей авиакомпании. Мы получаем много запросов от украинских пассажиров, проживающих в Италии на увеличение количества рейсов в неделю и открытие новых направлений. Например, «Болонья-Киев» является одним из маршрутов, который пока недоступен, он важен не только для иммигрантов, проживающих в этой области, но и для всех украинцев, которые хотят провести свой отдых на берегу Адриатического моря. Болонья расположена на расстоянии всего 30 минут на авто от Римини, одного из самых известных туристических курортов в Италии для летнего отдыха, идеально подходит для молодежи, а также для семей с детьми, ведь на Адриатическом побережье чрезвычайно развита инфраструктура развлечений», - сказала Ильза Джелу, коммерческий директор авиакомпании Ernest.