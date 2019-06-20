Авиакомпания Ernest открывает представительство в Киеве

20 июня 2019, 10:45

Этим летом авиакомпания Ernest отпразднует открытие своего представительства в Киеве, в центре города.

В этом офисе будет специальная справочная служба и касса для продажи билетов. Ну, и конечно же будет презентована профессиональная команда, специализирующаяся на продажах в Украине.Консолидируя свое присутствие в Украине, авиакомпания Ernest Airlines являются не только единственным перевозчиком, который обслуживает 13 направлений из Украины в Италию, но также инвестирует в Украину. Авиакомпания Ernest, по сути, уже инвестировала в украинский рынок более 30 миллионов евро за последние два года, а в ближайшие два года инвестирует более 100 миллионов евро.