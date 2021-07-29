Как ухаживать за волосами летом

Жаркое лето это не только легкие прозрачные блузки и короткие юбки, но и красивая прическа. Летом каждая девушка хочет выглядеть максимально привлекательно. И составляющим компонентом натуральной красоты являются блестящие, здоровые и ухоженные волосы. Как же добиться такой естественности, какие средства для этого использовать и почему это нужно делать?
За долгие зимние вечера под воздействием сухого воздуха от центрального отопления, а также от фенов и плоек волосы повреждаются. А в жаркие летние месяцы они становятся пересушенными, ломкими, утрачивают блеск и быстро загрязняются. Давайте рассмотрим, какие средства для ухода предлагаются на самых популярных торговых площадках, сможет ли косметика на Шафе вылечить поврежденные волосы и предоставить им достойный уход.
Какие опасности подстерегают ваши волосы
Несмотря на то, что волосы кажутся самым "сухим" элементом организма, большую опасность для них представляет потеря влаги. Прямые солнечные лучи не только нагревают, но и иссушивают их. В результате пропадает их живой естественный блеск. Они теряют гибкость, становятся ломкими, как сухая солома. И начинают "сечься", то есть расслаиваться на кончиках. Избежать этого неприятного эффекта помогут увлажняющие и питательные маски. Особенно те, в состав которых входят водоросли и алоэ вера. Полезные советы:
- Если длинные волосы начинают закручиваться и раздваиваться на концах, это признаки нехватки в них влаги. Попробуйте найти увлажняющий шампунь и подрезайте кончики, чтобы начавшееся расслаивание не пошло дальше.
- Летом подрезать волосы нужно раз в 4-5 недель, ведь в теплое время они не только быстрее растут, но и быстрее повреждаются из-за пересушивания.
- Вернувшись с курорта (если вы ездили в жаркие края) обязательно подрежьте кончики и обработайте волосы увлажняющими средствами.
- Если вы не носите шляпки (которые в этом сезоне вышли из моды) используйте несмываемые средства - спреи, кремы, кондиционеры с солнцезащитным фактором.
Посмотрите, что предлагают на Шафе, чтобы купить косметику, которая поможет справиться с вредоносным воздействием солнца, тепла и других факторов.Как минимизировать опасность для волос
Чтобы волосы как можно меньше пострадали летом, проведите восстановительные процедуры заранее. Наполнив их кератином, вы поможете им сопротивляться пересушиванию и ломкости. Также заранее обработайте их другими полезными веществами:
- Экстракты растительного происхождения, витамины, питательные и стимулирующие вещества помогут укрепить кожу головы, луковицы и сами волос.
- Масла и полимеры обеспечат поверхностный блеск и красивый внешний вид прически.
Не забудьте приобрести и другие средства, которые помогут быстро сделать красивую прическу:
- утюжки для укладки;
- выпрямители;
- профессиональные ножницы и машинки для стрижки.
А также многое другое, что поможет сохранить красоту и стиль.