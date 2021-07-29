Как ухаживать за волосами летом

29 июля 2021, 8:45

Жаркое лето это не только легкие прозрачные блузки и короткие юбки, но и красивая прическа. Летом каждая девушка хочет выглядеть максимально привлекательно. И составляющим компонентом натуральной красоты являются блестящие, здоровые и ухоженные волосы. Как же добиться такой естественности, какие средства для этого использовать и почему это нужно делать?

За долгие зимние вечера под воздействием сухого воздуха от центрального отопления, а также от фенов и плоек волосы повреждаются. А в жаркие летние месяцы они становятся пересушенными, ломкими, утрачивают блеск и быстро загрязняются. Давайте рассмотрим, какие средства для ухода предлагаются на самых популярных торговых площадках, сможет ли косметика на Шафе вылечить поврежденные волосы и предоставить им достойный уход.

Несмотря на то, что волосы кажутся самым "сухим" элементом организма, большую опасность для них представляет потеря влаги. Прямые солнечные лучи не только нагревают, но и иссушивают их. В результате пропадает их живой естественный блеск. Они теряют гибкость, становятся ломкими, как сухая солома. И начинают "сечься", то есть расслаиваться на кончиках. Избежать этого неприятного эффекта помогут увлажняющие и питательные маски. Особенно те, в состав которых входят водоросли и алоэ вера. Полезные советы:

- Если длинные волосы начинают закручиваться и раздваиваться на концах, это признаки нехватки в них влаги. Попробуйте найти увлажняющий шампунь и подрезайте кончики, чтобы начавшееся расслаивание не пошло дальше.

- Летом подрезать волосы нужно раз в 4-5 недель, ведь в теплое время они не только быстрее растут, но и быстрее повреждаются из-за пересушивания.

- Вернувшись с курорта (если вы ездили в жаркие края) обязательно подрежьте кончики и обработайте волосы увлажняющими средствами.

- Если вы не носите шляпки (которые в этом сезоне вышли из моды) используйте несмываемые средства - спреи, кремы, кондиционеры с солнцезащитным фактором.

Посмотрите, что предлагают на Шафе, чтобы купить косметику, которая поможет справиться с вредоносным воздействием солнца, тепла и других факторов.

Чтобы волосы как можно меньше пострадали летом, проведите восстановительные процедуры заранее. Наполнив их кератином, вы поможете им сопротивляться пересушиванию и ломкости. Также заранее обработайте их другими полезными веществами:

Экстракты растительного происхождения, витамины, питательные и стимулирующие вещества помогут укрепить кожу головы, луковицы и сами волос.

Масла и полимеры обеспечат поверхностный блеск и красивый внешний вид прически.

Не забудьте приобрести и другие средства, которые помогут быстро сделать красивую прическу:

- фены и плойки;

- утюжки для укладки;

- выпрямители;

- профессиональные ножницы и машинки для стрижки.

А также многое другое, что поможет сохранить красоту и стиль.