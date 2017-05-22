Анонс смартфона ASUS ZenFone AR состоится этим летом

22 мая 2017, 14:15

Представители Google подтвердили анонс и релиз смартфона ASUS ZenFone AR текущим летом.

Судя по всему, эта модель окажется первым смартфоном в мире, «укомплектованным» технологиями Tango и Daydream. А еще интересно то, что данная модель будет одной из первых с 8ГБ ОЗУ «на борту».Среди прочего известно о 5,7-дюймовом AMOLED-дисплее с разрешением 2К, а еще защитным стеклом Gorilla Glass 4. Фронтальная камера на 8Мп; основная – 23Мп.В качестве аппаратной платформы отмечена Snapdragon 821 и графика Adreno 530. Объем ОЗУ – 6/8 ГБ, а ПЗУ – 32/64/128 ГБ. Емкость аккумулятора - 3300 мАч.