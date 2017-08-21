Состоялся официальный анонс смартфонов ASUS ZenFone 4 Max и 4 Max Pro

21 августа 2017, 10:15

Тайваньская ASUS на днях «отметилась» анонсом смартфонов ZenFone 4 Max и ZenFone 4 Max Pro, основным отличием которых является наличие «на борту» каждого емкой батареи.

Оба терминала укомплектованы аккумуляторами на 5000 мАч.Ключевое отличие ZenFone 4 Pro от оригинальной версии аппарата в улучшенной основной 16Мп камере, а также в отсутствии версии терминала с 4 ГБ ОЗУ, тогда как в первой из отмеченных такая модификация предусмотрена.В остальном же «трубки» будут доступны в версии с 4-ядерным Snapdragon 425 и 8-ядерным Snapdragon 430, а также 2/3 ГБ ОЗУ и в версии 4 Max еще будет упомянутые 4 ГБ ОЗУ.Стоимость терминалов пока не называется.