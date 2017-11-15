ASUS ZenFone 4 Max доступен в Украине

15 ноября 2017, 11:45

Компания ASUS представляет в Украине ZenFone 4 Max (ZC554KL), новый смартфон с аккумулятором емкостью 5000 мА∙ч и поддержкой эксклюзивного комплекса интеллектуальных технологий управления энергопитанием ASUS PowerMaster.

Новинка оснащается великолепным 5,5-дюймовым экраном с разрешением HD и двойной тыловой камерой, одна из которых обладает 13-мегапиксельным сенсором, а вторая − углом обзора 120°.



В старшей конфигурации ASUS ZenFone 4 Max используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, который сочетает в себе высокую производительность с низким энергопотреблением. Энергоэффективный процессор и емкий аккумулятор позволят активно пользоваться смартфоном целый день и даже больше, так что вам больше не придется переживать, что батарея смартфона сядет в самый неподходящий момент. Кроме того, в аппаратную конфигурацию ASUS ZenFone 4 Max входит графическое ядро Qualcomm Adreno 505, благодаря которому мощности смартфона хватит для быстрой работы любых мобильных приложений и даже современных игр.



Смартфон ASUS ZenFone 4 Max создан для людей, ведущих активный образ жизни, и поэтому оснащается литий-полимерным аккумулятором емкостью 5000 мА∙ч. Благодаря энергоэффективному процессору и емкой батарее данный смартфон может работать до 46 дней в режиме ожидания в сетях LTE, до 40 часов – в режиме разговора в сетях 3G, до 22 часов – в режиме воспроизведения видео (720p) и до 26 часов – при просмотре веб-сайтов по сети Wi-Fi.



В ASUS ZenFone 4 Max реализован эксклюзивный комплекс интеллектуальных технологий управления энергопитанием ASUS PowerMaster, который служит для увеличения времени автономной работы, обеспечения стабильной и долгой работы аккумулятора, в два раза более быстрой подзарядки других мобильных гаджетов и т.д. Благодаря целому комплексу защитных функций, включая мониторинг температуры и защиту от перегрузок, аккумулятор смартфона ASUS ZenFone 4 Max прослужит в два раза дольше, чем другие.



Стильный металлический корпус ASUS ZenFone 4 Max с «бриллиантовой» окантовкой доступен в двух цветовых вариантах: черном (Deepsea Black) и золотистом (Sunlight Gold). Продуманный дизайн смартфона завершает защитное стекло со скругленными краями (2.5D).



Благодаря большой емкости аккумулятора ASUS ZenFone 4 Max можно использовать в качестве мобильного зарядного устройства для других гаджетов. При том, что смартфон обеспечивает высокую мощность подзарядки внешних устройств (5 В /1 А), его фирменный программный комплекс следит за тем, чтобы уровень заряда батареи ASUS ZenFone 4 Max не опускался ниже 30%.



ASUS ZenFone 4 Max наделен системой из двух тыловых камер, которые позволяют получать высококачественные снимки в различных условиях. Одна камера – с разрешением 13 мегапикселей, поддержкой эксклюзивной технологии PixelMaster и большой апертурой (f/2,0) – является основной и служит для обычной фотосъемки, а вторая оснащается широкоугольным объективом (120°), который будет оптимален для пейзажных и групповых фото. Переключение между камерами происходит всего одним нажатием. ASUS ZenFone 4 Max обладает сверхскоростной высокоточной фазовой автофокусировкой, которая отлично подойдет для съемки как быстродвижущихся, так и статичных объектов. Данная система срабатывает всего за 0,03 секунды, даже в условиях недостаточной освещенности.



Основная камера с технологией PixelMaster предлагает целый ряд специальных режимов, помогающих делать превосходные снимки: автоматический режим с функцией расширенного динамического диапазона HDR Pro и возможностью съемки в условиях плохой освещенности, профессиональный режим, режим улучшения портрета, режим суперразрешения, GIF-анимация, панорамная съемка, селфи-панорама, замедленная съемка. Автоматический режим имеет ведущие в отрасли показатели по работе в условиях недостаточной освещенности, а функция расширенного динамического диапазона HDR Pro улучшает качество изображения при съемке в контровом свете. В режиме суперразрешения ASUS ZenFone 4 Max делает сразу четыре снимка, а затем объединяет их в одну фотографию, четкость которой будет эквивалентна 52-мегапиксельному изображению.



При создании нового ASUS ZenFone 4 Max инженеры компании воплотили в нем только самые лучшие технологии современного промышленного дизайна – стильный внешний вид, высокое качество сборки и исключительный пользовательский интерфейс. Металлический корпус имеет эргономичную форму, при этом дополнительную элегантность ему добавляет «бриллиантовая» окантовка граней. Сенсорный экран покрыт защитным стеклом со скругленными краями (2.5D), благодаря которым смартфон удобно лежит в руке.



Расположенный на передней панели сканер отпечатков пальцев служит не только для моментальной разблокировки смартфона всего за 0,03 секунды, но и поддерживает целый ряд других полезных функций. Вы можете добавить до 5 отпечатков пальцев, при этом сканер срабатывает при касании под любым углом.



Модель ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL), оснащенная четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 гигабайтами оперативной памяти и накопителем 16 ГБ доступна в Украине по цене 6499 грн. Старшая конфигурация смартфона, оснащенная восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430, 3 гигабайтами оперативной памяти и накопителем 32 ГБ поступит в продажу в Украине во второй половине ноября по цене 6999 грн.