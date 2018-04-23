ASUS готовит анонс смартфона Zenfone Max Pro M1

23 апреля 2018, 10:45

Тайваньская ASUS и индийская Flipkart готовят совместно анонс нового смартфона -Zenfone Max Pro M1.



Анонс новинки должен состояться на этой неделе. Этот аппарат окажется «первенцем», созданным в рамках этого сотрудничества.

Об аппаратной платформе, которая ляжет в основу новинки, пока информации нет. А вот точно известно о том, что «трубка» будет с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 32 либо 64 ГБ встроенной. Расширить последнюю можно будет также за счет карт microSD.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 18:9. Разрешение – FHD+.Основная камера – двойная – модули на 16Мп. Фронтальная камера окажется одинарной – 16Мп.Отмечается также сканер отпечатков пальцев плюс чистая Android 8 «из коробки».Емкость аккумулятора – 5000 мАч.В продаже новинка появится по цене $190-230. О дате релиза пока не уточняется.